Wo leben die meisten Influencer? Dieser Frage ist eine neue Studie nachgegangen und rankt die größten Städte Deutschlands, der Schweiz und Österreichs nach der Kennzahl "Influencer pro Quadratkilometer".

Dass Influencer mittlerweile ein richtiger Beruf sein kann, lässt sich nicht mehr leugnen. Dennoch verdienen immer noch unerwartet wenige von ihnen wirklich einen richtigen Lebensunterhalt mit ihrer Content Creation. Doch es ist nicht abzustreiten, dass immer mehr Menschen ihr Glück als Influencer versuchen. CasinoOnline hat hier passenderweise eine Studie veröffentlicht und eine neue Kennzahl eingeführt: Influencer pro Quadratmeter. Diese ist sinnvoll zu kennen, wenn du für dein Business nach lokalen Influencern suchst, selbst Influencer bist und dich mit Gleichgesinnten umgeben möchtest oder wenn du in eine Stadt ziehen möchtest, in der du möglichst wenige Influencer Hotspots findest.

Düsseldorf zieht die meisten Influencer an

Als Influencer-Hauptstadt schlechthin gilt wohl Dubai, doch die Studie befasst sich mit der Influencer-Verteilung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den ersten Platz belegt dabei Düsseldorf. Fast elf Influencer teilen sich in der Stadt jeden Quadratkilometer. Es folgen München mit 10,46 und Berlin mit 8,69 Influencern pro Quadratkilometer. Betrachtet man jedoch die reine Anzahl der Influencer, liegt Berlin mit insgesamt 7.747 Influencern auf Platz 1. Da die Hauptstadt jedoch auch deutlich größer ist, verteilen diese sich besser.

© CasinoOnline

Für aufstrebende Influencer dürfte es auch interessant sein, sich in einem Gebiet niederzulassen, wo die Konkurrenz noch nicht so groß ist. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands, hat aber nur 3,45 Influencer pro Quadratkilometer. Chemnitz ist hingegen die Stadt mit den wenigsten Influencern (0,33).

Wer macht was? Haustiere in Berlin und Lifestyle in Hamburg

Influencer ist nicht gleich Influencer, deswegen teilt die Studie die Content Creator auch in ihre Branchen auf.

Stadt Gesamtanzahl der Influencer Beauty Business Familie Fitness Ernährung Lifestyle Haustiere Reisen Berlin 7.747 334 229 231 490 499 656 184 439 München 3.249 137 112 105 262 206 218 78 232 Köln 3.193 161 96 117 392 196 262 68 198 Hamburg 2.867 132 94 108 211 214 276 64 185 Düsseldorf 2.330 161 102 130 220 184 201 36 151 Frankfurt am Main 1.716 54 53 55 147 108 144 39 151 Stuttgart 1.466 69 44 45 128 85 142 25 87 Hannover 704 36 26 31 67 38 62 14 46 Dortmund 597 13 15 24 50 28 42 13 33 Nürnberg 534 28 18 21 56 36 46 18 34

Auch in Österreich und in der Schweiz versuchen viele, in der Branche Fuß zu fassen. Während Wien in Österreich die Stadt mit den meisten Influencern ist (2.851), liegt Salzburg im Ranking nach Influencern pro Quadratkilometer vorne. In Wien liegt diese Kennzahl bei 6,87 und in Salzburg bei stolzen 11,76 – und ist damit höher als in Düsseldorf. Auf dem dritten Platz liegt Innsbruck mit 3,04 Influencern pro Quadratmeter, gefolgt von Linz (2,2) und Klagenfurt (0,77).

Die Schweiz kann diese Werte jedoch deutlich übertrumpfen, was vor allem an der kleinen Größe der Städte dort liegt. Zürich hat mit 1.765 insgesamt die meisten Influencer, doch Genf kann als absoluter Hotspot betrachtet werden. Dort gibt es zwar nur 885 Influencer, doch damit liegt die knapp 16 Quadratkilometer große Stadt im Ranking ganz vorne. Stolze 55,59 Influencer finden sich dort pro Quadratkilometer. Es folgen Basel (14,72), Bern (14,18) und Lausanne (7,74).

Methodik

Für die Kampagne wurde die Anzahl der Influencer in den 30 größten Städten Deutschlands sowie den fünf größten Städten in Österreich und der Schweiz analysiert. Berücksichtigt wurden nur Influencer mit über 10.000 Followern. Das Influencer-Tool Heepsy wurde verwendet, um die Anzahl der Influencer in jeder Region zu bestimmen. Um die Anzahl der Influencer pro Quadratkilometer in jeder Stadt zu ermitteln, wurde die Anzahl der Quadratkilometer durch die Anzahl der Influencer in jeder Stadt geteilt. Alle Daten wurden zwischen 29. Juni 2021 und dem 6. Juli 2021 erhoben.