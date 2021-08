WhatsApp beginnt diese Woche mit dem Roll-out der sogenannten View-Once-Funktion. Dahinter steckt das gleiche Prinzip wie bei Social-Konkurrent Snapchat. User können jetzt Fotos und Videos verschicken, die nach einmaligem Ansehen verschwinden. In einem Blogpost erklärt WhatsApps Mutterkonzern Facebook:

While taking photos or videos on our phones has become such a big part of our lives, not everything we share needs to become a permanent digital record. That’s why today we’re rolling out new View Once photos and videos that disappear from the chat after they’ve been opened, giving users even more control over their privacy.