Twitch entschuldigte sich via Blogpost bei den Creatorn für das massenhafte Löschen von Videos. Die Streaming-Plattform sah sich gezwungen, Videos-on-demand (VOD) und Clips zu entfernen, da in diesen urheberrechtlich geschützte Musik verwendet wurde. Nachdem Twitch an betroffene Creator eine E-Mail versendet hatte, in der diese aufgefordert werden, die eigenen Videos zu löschen, übernahm Twitch die Entfernung später selbst.

Hey guys – the email was to inform you that one or more of your VODs/Clips had received a DMCA takedown over the past few months, as well as give you time to learn more about copyright law and the tools available to manage your content before we resume normal processing 10/23.

Dass eine Vielzahl von Videos von der Plattform entfernt wurden, sorgte bei den Usern für Unmut. Twitch sah sich zeitweise sogar einem regelrechten Shitstorm gegenüber. Mit dem Blogpost möchte der Streaming-Dienst augenscheinlich die Wogen glätten.

Für viele Creator ist die plötzliche Entfernung besonders ärgerlich, da sie zuvor nicht ausreichend aufgeklärt wurden. Dafür entschuldigt sich Twitch nun und versucht, sich zu erklären. So heißt es:

When we receive a DMCA [Digital Millennium Copyright Act, Anm. der Redaktion] notification, we process the notification in accordance with our DMCA Guidelines. This includes removing the content, sharing the details with the channel owner, and tracking the allegation. […] This policy is important because we respect the rights of all creators, including those who create or record music […] .

Weiter schreibt Twitch, dass die Anzahl der DMCA Notifications rapide angestiegen sei. Das bekämen nun leider auch die Creator zu spüren:

How did we get to this moment? Until May of this year, streamers received fewer than 50 music-related DMCA notifications each year on Twitch. Beginning in May, however, representatives for the major record labels started sending thousands of DMCA notifications each week that targeted creators’ archives, mostly for snippets of tracks in years-old Clips. This means two things: 1) if you play recorded music on your stream, you need to stop doing that and 2) if you haven’t already, you should review your historical VODs and Clips that may have music in them and delete any archives that might. We were as surprised by this sudden avalanche of notifications as many of you were.