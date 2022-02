Creator auf so gut wie allen großen Plattformen haben ein gemeinsames Problem: Zwar werden viele von ihnen für ihren Content regelmäßig bezahlt, doch die Höhe der Bezahlung hängt von der Performance ihrer Inhalte ab. Sicher planen lässt sich mit dem Geld also nicht. Im Kampf um die besten Creator sind (zuverlässige) Monetarisierungsmaßnahmen also eine der besten Maßnahmen. Das hat Twitch erkannt und launcht eine neue Initiative. Im Ad Incentive Program (AIP) wird Streamern monatlich ein garantierter Minimalbetrag ausgezahlt.

Die Auszahlungen basieren auf der Laufzeit von Ads in einem Stream und Twitch stellt zur Bestimmung des monatlichen Betrags folgende Rechnung auf: Wenn ein Creator mindestens 40 Stunden im Monat gestreamt hat und in jeder Stunde des Streams zwei Minuten Ads laufen ließ, erhält er oder sie am Ende 100 US-Dollar. Für drei Minuten pro gestreamter Stunde bei mindestens 40 Stunden gibt es 300 US-Dollar im Monat und für vier Minuten 500 US-Dollar.

Doch nicht alle Streamer erhalten dieses Angebot von Twitch. Streamer, die für das Programm in Frage kommen, werden von Twitch darüber benachrichtigt. In dem Programm gibt es dann jedoch keine Grenze nach oben. Streamer, die mehr als die angegebenen 40 Stunden streamen, verdienen weiterhin normal über das bisher übliche Ads-Programm, Brand Deals, Spenden und Subscriptions. Doch durch das „Grundeinkommen“, das das AIP bietet, sollen Streamer dazu ermuntert werden, Neues auszuprobieren, ohne dabei Angst um ihre Einkünfte zu haben:

Having a reliable floor of ad revenue should enable you to better plan for the future, whatever that may look like. We hope it’s an important step towards empowering creators.