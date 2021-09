Was trendet in den sozialen Netzwerken? Facebook veröffentlichte den vierteljährlichen "Topics to watch"-Report und stellt die Top 6 Themen vor, die derzeit und vermutlich in Zukunft auf Facebook und Instagram angesagt sind.

Einige werden behaupten, dass Facebook und Instagram als trendgebende Plattformen mittlerweile von anderen Newcomern wie TikTok abgelöst wurden. Dennoch haben die beiden weiterhin einen großen Einfluss, schließlich nutzen etwa 3,5 Milliarden User eine der Plattformen mindestens monatlich. Demnach kann aus dem Verhalten der User auf Facebook und Instagram zumindest abgelesen werden, was derzeit angesagt ist. Im vierteljährlichen „Topics to watch“-Report stellt Facebook eigene Analysen zu den Themen vor, die am meisten gewachsen sind und auch in Zukunft großes Trendpotential haben könnten.

Das heißt, die von Facebook vorgestellten Themen des Reports sind nicht die populärsten Themen, sondern welche, die das größte Wachstum Year over Year zeigten sowie Anzeichen, dass es sich um keine kurzweiligen Trends sondern wachsende Interessen handelt.

Wachsende Themen auf Facebook

Wedding Receptions

Viele Hochzeiten sind durch die Coronapandemie ausgefallen oder wurden verschoben. In Q2 war durch fallende Beschränkungen demnach das Thema „Hochzeit“ groß. Viele Paare hielten kleinere Zeremonien ab oder verlegten diese in virtuelle Räume. Andere, die sich bereits ohne Publikum in früheren Monaten getraut hatten, wollten nun die Feierlichkeiten nachholen. Die Konversation rund um Hochzeitsthemen war YoY 1,57 Mal höher. Die Hochzeitsbranche war sicher eine der Branchen, die am härtesten von der Pandemie getroffen wurde. Nun ergeben sich neue Trends, wie in einem sicheren Rahmen gefeiert werden kann.

Pop-up Retail

Pop-up Stores sind Läden, die zeitlich begrenzt öffnen. Vielen Kund:innen ist normales in-Store Shopping noch nicht wieder geheuer und daher suchen Retailer nach Möglichkeiten, es ihnen schmackhaft zu machen. Der Vorteil an Pop-up Stores ist es, dass sie auch außerhalb der City eröffnet werden können – und damit näher an den Shoppenden sind, die derzeit keine großen Einkaufstrips in die Stadt planen. So können Shop-Betreiber:innen ihr Sortiment testen, ohne direkt einen langfristigen Mietvertrag unterschreiben zu müssen. Die Konversation um dieses Thema war in Q2 2021 3,59 Mal höher als in Q2 2020.

Pet Sitting

Früher haben viele Teenager Zettel in ihrer Nachbarschaft aufgehängt, auf denen sie ihre Dienste als Tier-Sitter anboten. Doch auch diese Art von Jobsuche hat sich mittlerweile in den Digitalraum verlagert und Tierbesitzer:innen und potentielle Sitter suchen und finden sich auf Facebook. Für viele ist dies eine neue Situation, denn wer sich ein Haustier während der Pandemie gekauft hat und nun wieder in Präsenz arbeitet, musste sich bisher keine Gedanken über die Betreuung machen. Dies dürfte also ein zunächst anhaltender Trend sein, bis alle in ihre neuen Routinen gefunden haben. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Konversation um den Faktor 1,6.

Wachsende Themen auf Instagram

Family Reunion

Auch auf Instagram sind die Trends von der Pandemie geprägt. Viele Familien konnten sich in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht sehen und planten daher in Q2 eine große Reunion. Suchen nach „Vacation“, „Picnic“, „All-inclusive Resorts“ oder „Class Reunion“ belegen das. Etwa drei Mal höher war die Konversation um diese Themen als im Vorjahr.

Car Rental

Auch der Urlaub fiel für die meisten von uns aus. In Q2 stieg die Urlaubslust, doch viele wollten weiterhin öffentliche Verkehrsmittel wie Bahnen und Flugzeuge vermeiden. Daher wuchs die Konversation über Autoverleihe stark an. Schließlich waren diese plötzlich stärker gefragt als je zuvor und viele User tauschten auf sozialen Netzwerken wie Instagram ihre Erfahrungen aus.

Drag Show

Das dritte Thema, das Facebook als Trend auf Instagram herausstellt, sind Drag Shows. Hier war die Konversation 1,84 Mal höher. In Drag Shows treten sogenannte Drag Artists auf und dabei meist gegeneinander an. In den Shows wird auf kreative Weise Self Expression gefördert und LGBTQ+ Pride gefeiert.