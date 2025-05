Der Propaganda-Trend auf TikTok zeigt, wie Konsum, Ästhetik und Haltung verhandelt werden – von Oatmilk bis Indie-Feminismus. Wer die Codes versteht, wird Teil der Debatte – statt Ziel davon. Unsere Analyse kann dabei helfen.

Was haben Botox, Hafermilch, OnlyFans, die Puppe Labubu, Beinrasur, 9-to-5-Jobs und sogar die US-amerikanische Singer-Songwriterin Gracie Abrams gemeinsam? Sie alle werden auf TikTok als „Propaganda“ bezeichnet – allerdings nicht im politischen Sinn. Der Begriff ist Teil eines ironischen Trends, der alltägliche Phänomene in pointierte Kommentare über gesellschaftliche Normen verwandelt. Unter dem Label „Propaganda I’m not falling for“ erklären Nutzer:innen persönliche Vorlieben, Konsumtrends oder ästhetische Ideale kurzerhand zur ideologischen Beeinflussung. Dabei geht es nicht um harte Statements, sondern um spielerische Kritik. Hinterfragt wird, was heute als normal oder wünschenswert gilt – und warum.

Ein Beispiel für diesen Trend liefert Creatorin Vanessa (@vkyosina). In einem ihrer Videos listet sie in schneller Folge auf, auf was sie nicht mehr hereinfällt – von der Antibabypille bis zum Traum vom Leben in Dubai. Ihr Ton ist nicht wütend, sondern ironisch. Die Kritik trifft trotzdem.