Im April 2022 wurde die AR-Entwicklungsplattform Effect House auf dem Desktop eingeführt, um Entwickler:innen die Erstellung von AR-Effekten für TikTok zu ermöglichen. Diese Option wurde nun auf die TikTok-App erweitert, wie das Unternehmen jüngst auf dem eigenen Blog verkündet. In der Veröffentlichung geht TikTok vor allem auf die simple Erstellung von AR-Effekten ein:

With TikTok’s new mobile effect editor, you’ll enjoy a simple, intuitive interface packed with advanced features that put effect creation at your fingertips. You’ll find an array of special effects you can add to your creations with just a tap.