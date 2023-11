Dabei ist nicht näher erläutert, was ein Fan-Video ausmacht. Vorstellbar ist, dass es Clips sind, in denen Personen über Inhalte der Creator sprechen, mit diesen per Stitch oder Kommentarantwort interagieren oder in denen ganz konkret auf den Creator hingewiesen wird. Ein Beispiel liefert der als fussballinguist bekannte Prof. Dr. Simon Meier-Vieracker.