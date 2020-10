TikTok hat drei neue Formate für das Duet Feature auf der Plattform ausgerollt. So möchte die Kurzvideo-App den Usern mehr Möglichkeiten geben, kreativ zu werden und mit anderen TikTokern zusammenzuarbeiten. Mit der Duet-Funktion können User auf den Content anderer Nutzender zugreifen, auf diesen antworten oder gemeinsam neue Clips erstellen. Das Feature erfreut sich auf der Video-Plattform größter Beliebtheit. TikTok erklärt:

Duets allow you to build on another user’s video on TikTok by recording your own video alongside the original as it plays. It’s a creative format for interacting with others‘ videos, building on existing stories, and creating new and unique content in collaboration with creators across the platform. With the release of new Duet formats, users have the option to select from one of four new layouts: a left and right layout, react layout, top and bottom layout, and three screen layout.