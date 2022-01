In regelmäßigen Abständen ist ein Social Media Check-up wichtig, um deine digitale Performance zu analysieren. Hier sind neun Anregungen dazu.

New Year, new Me! Um in den sozialen Medien die Person zu verkörpern, die du sein willst, ist es in regelmäßigen Zeitabständen hilfreich, umfassenden Audit für deine Social-Kanäle aufzusetzen. Wir haben dir, inspiriert von Social Media Today und Emplifi, eine neunteilige Checkliste erstellt, um deine Kanäle auf Vordermann zu bringen.

1. Excel-lente Arbeit

Bei der Masse an Social-Media-Plattformen kannst du schnell mal den Überblick verlieren. Wir erinnern an Clubhouse, die ehemalige Trend-App, über die seit Monaten kaum mehr gesprochen wird. Deswegen ist Schritt eins des Social-Media-Frühjahrsputzes, Excel anzuschalten. Schreibe alle Plattformen, auf denen du einen Account hast, auf. Username, URL und Profilbild solltest du ebenfalls in die Tabelle eintragen. So siehst du auf einen Blick, ob dein digitaler Auftritt kohärent ist – und wenn nicht, was ausgebessert werden muss. Ausmisten bedeutet auch, Accounts zu löschen, die du nicht mehr benutzt.

2. Performance-Analyse

Mithilfe von App-eigenen Features wie Insights oder Analyseplattformen kannst du tracken, wie du 2021 performed hast. Im Optimalfall kannst du nachlesen, um wie viel Prozent oder Follower dein Account gewachsen ist. Auch die Interaktionsrate kann dir helfen, deinen Content dieses Jahr zu optimieren.

3. Tracke deine Trends

Neben den eben erwähnten Statistiken gibt es bei den meisten Plattformen die Möglichkeit, deine erfolgreichsten Posts des vergangenen Jahres einzusehen. Anhand dieser kannst du deduzieren, was deine Follower inhaltlich und optisch am meisten interessiert. Vergiss nicht, alle deine Erkenntnisse aufzuschreiben, um den Überblick zu behalten.