Facebook hat eine neue Seite mit dem Namen „Social Good For Business“ gelauncht, wie das Unternehmen auf der Website von Facebook for Business verkündete. Hier finden Businesses Ressourcen und Tools, um den Social Impact ihres Unternehmens zu verbessern. Facebook gibt in der Ankündigung des neuen Projekts an, es sei seine Mission, die Welt näher zusammenzubringen und bedeutungsvolle, bleibende Veränderungen zu bewirken. Es gebe für Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren, erklärt Arielle GrossSamuels, Head of Global Business Strategy and Engagement bei Facebook:

We’ve seen businesses of all sizes accelerate social good in recent years. From connecting with communities about causes that matter most to committing actions around safer and more sustainable practices, businesses have stepped up to leave the world a better place for future generations.