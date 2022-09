In diesem Artikel erfährst du, wie Menschen in anderen Ländern digital ihr Lachen ausdrücken.

Wie lachst du online? Mit einem Smiley, mit dem guten alten „LOL“ oder mit „haha“? Die Online-Sprachlernplattform Preply hat 26 der meistgesprochenen Sprachen der Welt analysiert, um herauszufinden, wie Menschen global ihr digitales Lachen ausdrücken.

In Thailand und China wird mithilfe von Zahlen gelacht

Die beliebteste englische Transkription für Lachen ist „haha“, das hat sich auch in anderen europäischen Sprachen eingeschlichen. Deutsche Chatter bevorzugen beim digitalen Lachen neben „haha“ und „LOL“ Sternchen wie „*grins*“ (zum Teil abgekürzt als „*g*“) und „*lach*“.

In Thailand und China wird hingegen mithilfe von Zahlen gelacht. Denn das Lachen mit Zahlen ist in asiatischen Sprachen beliebt. Thailänder:innen verwenden „55555“, um ihren Humor online auszudrücken, da die Zahl fünf im Thailändischen ähnlich wie „haa“ ausgesprochen wird. Teilweise fügen die User auch ein Plus- oder Minuszeichen hinzu, um ein besonders herzhaftes Lachen auszudrücken (zum Beispiel „5555555+“).

Chines:innen tippen dagegen die „23333“. Koreaner:innen (wie auch Portugies:innen) bevorzugen die Zeichenfolge „kkkk“, um ein digitales Lachen anzuzeigen.