Snapchat-Nutzer:innen aufgepasst: Ab sofort können Sounds aus populären TV-Shows und Filmen in Snaps integriert werden. Ähnlich wie bei Songs können User nun einfach aus einer Sammlung aus Sound Snippets auswählen. Möglich macht dies ein neuer Deal zwischen Snapchat und NBCUniversal. Snap Inc. – das Unternehmen hinter Snapchat – erklärt:

Today, we’re excited to announce a new deal with NBCUniversal so Snapchatters globally can add audio clips (famous quotes and theme music) to their Snaps from NBCUniversal’s robust catalog of movies, television series and original programming

In der Sound-Sammlung befinden sich Audio-Snippets von Blogbustern wie Shrek und Ich, einfach unverbesserlich oder Shows wie Brooklyn Nine-Nine und The Office. Der Deal zwischen Snapchat und NBCUniveral bringt demnach eine Reihe neuer Optionen mit sich, wie User kreativ populäre Sounds in ihren Content einbauen können.

In dem Blogpost, in dem Snap den Deal mit NBCUniversal bekannt gibt, erklärt das Unternehmen, wie die neuen Sound Snippets funktionieren:

When your friend sends you a Snap with a Sound, swipe up to view the key art and title of the movie or series from which the audio clip is derived. A ‚Play This Sound‘ link will open a webview powered by Linkfire so you can access the relevant content via the streaming platforms on which it is available.