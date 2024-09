In einer Welt, in der viele soziale Netzwerke sich ähneln, sticht die Shelf App durch einen völlig neuen Ansatz hervor: Statt nur Selfies oder kurze Videos zu posten, ermöglicht Shelf es, deine kulturellen Interessen zu präsentieren. Ob Bücher, Filme, Serien oder Musik: Shelf erlaubt dir, deinen Medienkonsum in einer personalisierten Storefront sichtbar zu machen – ähnlich wie in einem analogen Bücherregal. Auch die Shelfs von Freund:innen können angesehen werden, dazu kann man sich wie gewohnt auch gegenseitig folgen. So können User authentische Verbindungen mit anderen Nutzer:innen knüpfen, die ähnliche Interessen haben.

Der Gründer von Shelf, Jad Esber, beschreibt die App gegenüber TechCrunch als eine Plattform, die es Menschen erlaubt, auf eine tiefere Ebene miteinander zu interagieren:

If you observe culture at large on the internet, it’s shifting away from posting selfies to here’s what I’m reading, watching, screenshots of the reviews of my movies and so on. It’s essentially going deeper about a person, trying to understand what they’re in … that’s what Shelf is all about.