"water is nasty to me" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

Wenn du bei Twitter, TikTok oder Instagram den Hashtag #redflag eingibst, kannst du dich selbst davon überzeugen, wie sehr das Emoji in den Social Media trendet. Ob sich das Phänomen, das vor allem in der vergangenen Woche für Furore auf den Plattformen sorgte, noch lange hält, ist fraglich. Denn in der schnelllebigen Social-Welt, in der Kurzvideos und Stories zu den populärsten Content-Formaten zählen, wartet der nächste Trend womöglich schon auf die User und Brands. Insbesondere auf Twitter, wo Schnelllebigkeit und Aktualität als USP der Plattform und als hohes Gut in den Augen der Nutzer:innen gelten.