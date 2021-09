Videoformate sind auf dem Vormarsch. Neben unterhaltenden Inhalten werden Clips und Streams auch immer mehr genutzt, um sich weiterzubilden. Es ist also nicht überraschend, dass LinkedIn nun mit dem neuen Feature Office Hours Expert:innen anbietet, Live Streams zu veranstalten. Mit der neuen Funktion können die Hosts Live Sessions planen und durchführen und so nicht nur ihre Audience und Reichweite ausbauen, sondern auch eine bessere Interaktion mit den Teilnehmer:innen fördern. LinkedIns Jonathan Rachelle erklärt zu Office Hours:

Office Hours also makes it easy for instructors to take part in the growing creator economy, using our platform to build their audience in a relevant professional context. I’m excited to already hear from our instructors that this feature allows them to connect with learners in an authentic and personal way that drives deeper engagement and wider distribution.