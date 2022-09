Online-Lieferservices boomen – auch solche für Lebensmittel. Immer häufiger sind Ads für diese auch auf Social Media zu sehen. Meta hat nun ein neues Werbeformat für Facebook und Instagram angekündigt: Mit den kollaborativen Ads für lokale Marken und Lieferservices können Brands ihre Produkte auf den Plattformen ins Spotlight setzen, Kund:innen können diese direkt über einen Lieferservice erwerben. Die kollaborativen Werbeanzeigen sind ab sofort weltweit verfügbar.

Lokale Businesses und Unternehmen in der Konsumgüterindustrie können mit den neuen kollaborativen Ads auf ihre Produkte aufmerksam machen. Bei Interesse können User diese mit einem Klick auf „Shop Now“ direkt bei einem lokalen Lieferservice bestellen. Meta betont, dass alle Produkte, die in den kollaborativen Ads angezeigt werden, zum Zeitpunkt der Ad-Ausspielung auch verfügbar sind. Der angezeigte Preis sei darüber hinaus immer up-to-date.

Meta zufolge haben verschiedene Brands, darunter die US-amerikanische Fast-Food-Kette Wendy’s, bereits positive Erfahrungen mit der Nutzung der kollaborativen Ads machen können. Kristin Tormey, Social Media and Gaming Manager bei The Wendy’s Company, berichtet:

Collaborative Ads have helped us unlock the ability to directly optimize and measure conversions from our delivery consumers. As we continue to grow our presence in the digital space, opportunities like Collaborative Ads are where we are looking to activate, as it allows us to strengthen our partnerships with our delivery providers, as well as our consumer.