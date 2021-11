Auf TikTok sind sie die größte User-Gruppe, auf Snapchat tummeln sich die meisten Nutzer:innen aus diesen Altersgruppen und auch Instagram ist geprägt von Content, der auf sie zugeschnitten ist – die Rede ist von Mitgliedern der Gen Z. Jetzt scheint es so als würden die Millennial-Nachfolger:innen auch die Business-Plattform LinkedIn übernehmen. Das zeigt zumindest eine Untersuchung des Microsoft-Netzwerks. LinkedIn stellt die Gen Z hierbei als am schnellsten wachsende Audience vor und teilt Tipps, wie Online Marketer diese Zielgruppe am besten erreichen können.

LinkedIn schreibt, dass die meisten User aus der Gen Z zu LinkedIn kommen, direkt nachdem sie die Schule beendet haben. Momentan sind ganze 78 Millionen Zoomer – wie die Gen Z ebenfalls genannt wird – auf der Business-Plattform aktiv. Dabei ist das Engagement dieser Nutzer:innengruppe mittlerweile 2,7 Mal höher als noch zu Beginn des Jahres 2020.

Gen Zler:innen bilden laut LinkedIn die größte Gruppe an Online-Konsument:innen weltweit. Es ist also durchaus sinnvoll, Zoomer auch über die Business-Plattform anzusprechen und von den eigenen Produkten und Services zu überzeugen. LinkedIn schreibt:

There is no reason to fear Gen Z. Like every generation that came before them, Gen Z grew up in a technologically advanced time and has thus developed slightly different habits, values, and content preferences. By understanding and minding what matters to Gen Z, you can elevate your brand and future-proof your marketing methodology.