Alle Advertiser auf LinkedIn aufgepasst: Das Business-Netzwerk meldete am gestrigen Donnerstag, dass ein Messfehler in den Ad-Produkten dazu geführt hat, dass einige Kampagnen überteuert berechnet wurden. Dieser Fehler wirkte sich über die vergangenen zwei Jahre hinweg auf über 400.000 Advertiser aus. Erst kürzlich hatte das Engineering Team bei LinkedIn den Fehler entdeckt.

In August, our engineering team discovered and then subsequently fixed two measurement issues in our ads products that may have overreported some Sponsored Content campaign metrics for impression and video views,