Die sozialen Medien dienen als Ort des Austauschs und der Diskussion. Um hier jedoch sicherzustellen, dass diese Diskussionen nicht ausarten, erdenken die sozialen Netzwerke beständig neue Optionen für User. So stellt auch LinkedIn ein neues Feature vor, das die Plattform für alle User zu einem sichereren Umfeld machen soll. Nutzer:innen können in Zukunft einstellen, wer Kommentare zu ihren Posts verfassen kann und wer nicht.

Posts auf LinkedIn können den eigenen Connections und Followern in deren Feed angezeigt werden. Wenn einer der geposteten Inhalte besonders viel Aufmerksamkeit erhält, wird dieser bisweilen auch weiteren Usern der Community angezeigt. Jedoch können LinkedIn-Nutzer:innen auch einstellen, dass nur bestimmte Connections ihren Post sehen sollen können. Dies geht über den „Alle“-Button unter dem eigenen Profilnamen in dem Post Composer. Mit dem Update kann nun jedoch auch eingestellt werden, dass nur eine bestimmte Zielgruppe den eigenen Beitrag kommentieren darf. So heißt es im Unternehmens-Post:

[W] e’re giving you the control to decide who can comment on your post. You can now decide if you only want to hear from your connections, or if you want to hear from the broader community on LinkedIn.