Du möchtest mehr darüber erfahren, wer deine LinkedIn Updates liest und wer darauf reagiert, um ihre Performance besser einschätzen zu können? Dann gehörst du zu den Usern, auf deren Feedback LinkedIn nun gehört hat. Denn das Unternehmen launcht neue Analytics für LinkedIn Posts.

We know it’s important to understand what content is resonating with your audience and our team has been hard at work building new analytics for our creators. Soon, creators will be able to get analytics on their individual posts and overall performance, across content & audience. Stay tuned for our future releases in the upcoming weeks,