Einige User können den Text der Link Sticker auf Instagram anpassen. Es scheint sich dabei um einen testweisen Roll-out zu handeln. Wir stellen das neue Feature vor.

Instagrams Einführung des Link Stickers schlug große Wellen in der Social-Media-Welt. Schließlich kam mit ihm die Möglichkeit für alle Profile, Links zu externen Seiten in ihren Stories zu teilen. Das war bisher verifizierten oder Accounts mit über 10.000 Followern vorbehalten. Während einige leider noch immer auf die Freischaltung ihres Accounts für den Sticker warten, rollt Instagram schon die nächste Neuerung aus. Auch diesmal erstmal nur testweise für einige User. Diese können den Text des Link Stickers nun anpassen.

Individueller Text auf dem Instagram Link Sticker

Dazu gehört auch der Instagram Account @scottsports_de_at. Der Sportartikelhersteller kann seit Mittwoch auf das neue Feature zugreifen und teilte Screenshots mit uns.

Screenshots von @scottsports_de_at

Demnach erscheint in dem Screen, wo User den Link für den Sticker einfügen können, eine neue Option. Unter dem Einfügen ist nun ein Feld, in dem User den Link-Sticker-Text anpassen können. Dieser ist in der Zeichenanzahl nicht limitiert, in unseren Versuchen wurden jedoch nur 30 Zeichen in der Story angezeigt. Der Rest verschwindet hinter drei Punkten, die andeuten, dass der Text weitergeht. Neben Buchstaben lassen sich auch Emojis in den Sticker-Text einfügen.

Dieses Feature dürfte die Nutzung des Link Stickers noch deutlich beliebter machen. Zwar zeigte der Link Sticker zuvor an, auf welche Seite man beim Klick weitergeleitet wird, was die Sicherheit für User etwas erhöhte. Doch eine individuelle Aufforderung wie auch @scottsports_de_at in die Story eingefügt hat, könnte in Zukunft für deutlich mehr Engagement sorgen.

Für alle, die noch nicht auf die neue Funktion zugreifen können, haben wir in einem Reel einen anderen Instagram-Hack geteilt, wie du den Link-Sticker interessanter gestalten kannst.