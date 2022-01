Kylie Jenner hat einen Rekord auf Instagram gebrochen. Sie ist die erste Frau, die mehr als 300 Millionen Follower auf der Plattform sammeln konnte.

Viele Celebrities und Influencer konnten in den vergangenen Jahren eine Menge Follower in den sozialen Medien für sich gewinnen. Darunter auch Kylie Jenner, die mit ihrem Instagram Account nun einen neuen Rekord knacken konnte. Sie nimmt den neuen ersten Platz im Ranking der populärsten weiblichen Account-Inhaberinnen ein und vertreibt damit Ariana Grande, die sich ab sofort den zweiten Platz mit Selena Gomez teilt. Beide Sängerinnen haben jeweils 289 Millionen, während Jenner als erste Frau auf der Plattform 300 Millionen Follower erreicht. Das berichtet die BBC.

Kylie Jenner ist vor allem aus der TV Show Keeping up with the Kardashians bekannt, hat mittlerweile aber ein erfolgreiches Kosmetikunternehmen aufgebaut, dessen Produkte sie unter anderem auf Instagram promotet. Derzeit dokumentiert sie vor allem ihre zweite Schwangerschaft auf dem Account und sammelt damit Likes im zweistelligen Millionenbereich.

Das sind die Top Accounts auf Instagram

Im Jahr 2020 landete Jenner noch hinter Ariana Grande, damals kratzte sie gerade an 200 Millionen Followern. Trotz ihres neuen Rekords ist ihrer nicht der größte Account auf Instagram. Vor ihr liegt der offizielle @Instagram Account mit über 461 Millionen Followern (zum Vergleich: Instagram hat 500 Millionen täglich aktive User) sowie der Fußballspieler Christiano Ronaldo (389 Millionen Follower). Kollege Lionel Messi hat ebenfalls die 300-Millionen-Grenze überschritten, liegt derzeit jedoch hinter Jenner.

Instagram bleibt eine der beliebtesten Social-Plattformen. Konkurrenz-App TikTok zieht jedoch ordentlich nach. Der erfolgreichste Account dort gehört Charlie D’Amelio, die etwa 133 Millionen User für sich begeistern kann. Sie landet außerdem auf dem ersten Platz der meistverdienenden Influencer der Plattform. Das Wachstum von TikTok ist immens und es wird spannend im laufenden Jahr zu beobachten, wer am Ende die Nase vorne hat.