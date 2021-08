Wer auf Instagram erfolgreiche Posts veröffentlichen möchte – sei es organisch oder bezahlt – wird sich entweder auf eigene Erfahrungen verlassen oder sich von erfolgreichen Kampagnen inspirieren lassen. Hier gibt Instagram nun Hilfestellung: Die Social App teilt im Professional Dashboard Positivbeispiele von anderen Unternehmen.

Das Professional Dashboard wurde zu Beginn des Jahres gelauncht und schon damals wurde der „Stay Informed“-Bereich angekündigt. Zu der Zeit hieß es vonseiten Instagrams:

Learn how to make the most of Instagram through curated educational resources including tips, tricks, guidance, and inspiration.