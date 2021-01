Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Creator haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Leistung in Facebooks Social App besser nachzuverfolgen. Denn Instagram rollte nun offiziell das Professional Dashboard aus. Die Social-Media-Plattform erklärt in einem Blogpost:

As part of our ongoing effort to give creators and businesses the tools they need, we are launching Professional Dashboard, a central destination to track performance, access and discover professional tools, and explore educational information curated by Instagram.