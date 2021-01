Welche aus Deutschland stammenden Accounts sind 2020 am meisten auf Instagram gewachsen? Wir haben für dich die Top 10 zusammengestellt.

2020 war ein Jahr, in dem Social-Plattformen wie Instagram, TikTok, Twitter und Co. durch die Coronapandemie ein starkes Wachstum hinsichtlich der Nutzer:innen, Screen Time und Engagement verzeichnen konnten. Denn die Menschen verbrachten durch die Ausgangsbeschränkungen und Social Distancing vermehrt Zeit zu Hause am Smartphone. Einigen Instgrammer:innen kam dies zugute und ihre Profile wuchsen in den zwölf vergangenen Monaten enorm.

Aber welche Instagram Account verzeichneten 2020 das meiste Follower-Wachstum? Dieser Frage hat sich die Influencer-Datenbank HypeAuditor gewidmet und über zwölf Millionen Influencer-Konten in der Social App ausgewertet. Ganze 174.000 Accounts stammten dabei aus Deutschland. In dem Ranking zeigen wir dir, welche aus Deutschland stammenden Instagram-Profile im vergangenen Jahr am meisten trendeten, also das größte Wachstum an Abonnent:innen generieren konnten.

Platz 10: mercedesamg

Der Instagram Account mercedesamg schafft es mit einem User-Wachstum von ganzen 2.247.135 Followern in die Top 10. Zum Ende des Analysezeitraums hat das Konto 14.272.791 Abonennt:innen und eine Engagement Rate (ER) von 0,52 Prozent pro Post. Dabei lädt der Account der Mercedes Tochtergesellschaft Mercedes-AMG hauptsächlich Visuals von Autos hoch und stellt deren Features vor.

Platz 9: volkswagen

Den neunten Platz unserer Top 10 Instagram Accounts mit dem meisten Wachstum in 2020 in Deutschland belegt ebenfalls ein Automobilhersteller: Volkswagen. Das offizielle Konto wuchs um ganze 2.288.087 Abonnent:innen auf 10.116.155 Follower. Anders als der zehnte Platz setzt Volkswagen vermehrt auf Video Content und postet häufig Ausschnitte von verschiedenen Werbespots. Die ER liegt pro Post bei 0,17 Prozent.

Platz 8: pamela_rf

Die Fitness-Influencerin Pamela Reif konnte 2020 2.325.079 neue Follower generieren. Ihr Account wuchs auf 6.857.727 Abonent:innen. Ein Grund dafür könnte unter anderem die Coronapandemie sein. Denn durch die Ausgangsbeschränkungen können viele Menschen nicht wie gewohnt im Fitnessstudio, Verein und Co. trainieren. Home Workouts wie die von Pamela Reif sind da eine gute Alternative. Die ER liegt pro Post bei 4,51 Prozent.

Platz 7: alphonsodavies

2.946.472 – so viele neue Follower konnte der Fußballer Alphonso Davies 2020 dazugewinnen. Und belegt damit Platz 7 der Instagram Accounts mit dem meisten Wachstum in Deutschland 2020. Sein Profil zählt derzeit 3.377.767 Abonnent:innen und hat eine ER von sagenhaften 11,48 Prozent.

Platz 6: bvb09

Der offizielle Account des Fußballvereins Borussia Dortmund landet auf Platz 6 der Instagram-Konten mit dem stärksten Wachstum im vergangenen Jahr. Ganze 3.032.682 neue Follower konnte der Account generieren und hat damit Anfang 2021 insgesamt 12.130.692 Abonnent:innen auf der Social-Plattform. Die ER liegt pro Post bei 0,61 Prozent.

Platz 5: toni.kr8s

Noch ein Fußball-Star in unserer Top 10 der Instagram Accounts mit dem meisten Wachstum 2020 in Deutschland. Toni Kroos‘ Account wuchs im vergangenen Jahr um 3.383.523 Follower und hat damit insgesamt 26.340.918 Abonennt:innen auf der Social-Plattform. Die ER des Sportlers liegt bei 1,46 Prozent.

Platz 4: porsche

Schon wieder ein Autohersteller in der Top 10. Mit 23.610.215 Abonnent:innen landet Porsche auf Platz 4. Ganze 4.043.575 Follower kamen 2020 auf Instagram dazu. Die ER liegt pro Post bei 0,8 Prozent.

Platz 3: bmw

Auf dem dritten Platz unserer Top 10 der Instagram Accounts mit dem größten Wachstum 2020 landet noch ein Autohersteller: BMW. Mit 4.131.179 neuen Abonnent:innen wächst das offizielle Konto des Unternehmens im vergangenen Jahr auf 29.337.230 Follower. Die ER liegt pro Post bei 0,59 Prozent.

Platz 2: fcbayern

Die silberne Medaille unseres Rankings geht an den offiziellen Account des Fußballvereins FC Bayern München. Das Konto fcbayern konnte 2020 5.116.064 neue Follower generieren und landet damit auf dem zweiten Platz und bei 24.842.276 Abonnent:innen auf der Social-Plattform. Die ER liegt pro Post bei 0,74 Prozent.

Platz 1: mercedesbenz

Den ersten Platz in unserem Ranking sichert sich der Account mercedesbenz. Das offizielle Konto des Autoherstellers konnte 5.244.923 neue Follower im vergangenen Jahr für sich gewinnen. Mittlerweile hat der Account 30.661.918 Abonnent:innen und eine ER pro Post, die bei 0,59 Prozent liegt.