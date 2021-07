Darauf haben viele Instagram-Nutzer:innen und Social Media Manager bereits gewartet: Endlich rollt die Social-Plattform das Entwürfe-Feature für die Story für alle User aus.

Bereits im März kündigte Instagram an, dass die Nutzer:innen bald in der App Entwürfe für das Story-Format abspeichern und später posten können. Nach einer längeren Testphase wird das neue Feature jetzt endgültig für alle User ausgerollt. In ersten Screenshots zeigt der Twitter User @WFBrother, wie die neue Draft-Funktion aussieht. Nutzer:innen können die Entwürfe für ihre Story demnach einfach abspeichern, indem sie aus dem Composer Tool mit einem Klick auf das X aussteigen wollen. Nach dem Klick erscheint den Usern ein Pop-up, auf dem sie gefragt werden, ob sie den Entwurf wirklich verwerfen oder abspeichern wollen.

Instagram story draft feature is rolling out to some users! 🤓 #Instagram pic.twitter.com/zduF1JSaOT — ㆅ (@WFBrother) July 16, 2021

Instagram löscht die Story-Entwürfe nach sieben Tagen

Das neue Feature bedeutet allerdings nicht, dass sich Nutzer:innen ewig Zeit lassen können, ihre Entwürfe zu bearbeiten oder zu posten. Denn Instagram löscht den gespeicherten Content nach einer Woche wieder. Trotz dieser Frist dürften viele private Nutzer:innen und auch Social-Media-Verantwortliche in Unternehmen die neue Draft-Funktion mehr als willkommen heißen. Denn diese bedeutet: Einfaches Abspeichern, ohne eine Drittanbieter-App nutzen zu müssen. Ein Zwischenschritt beim Posten fällt somit weg und spart – gerade Menschen, die beruflich mit Instagram arbeiten – viel Zeit.

Die OnlineMarkeitng.de-Redaktion hat bereits versucht, auf das Entwürfe-Feature in den Instagram Stories zuzugreifen. Leider ohne Erfolg. Wann die Draft-Funktion also auch in Deutschland für alle User verfügbar sein wird, ist noch unklar.