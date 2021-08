Wer regelmäßig auf Instagram eine Story postet, kennt das Problem: Man platziert beispielsweise ein GIF, verschiebt es noch ein wenig und stellt dann fest, dass es vorher doch besser aussah. So wie ganz am Anfang, bekommt man das Ganze aber nur selten wieder hin. Das könnte sich jetzt ändern. Denn Instagram arbeitet an einem Undo Button für die Stories. Das entdeckte der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi. Er teilte einen ersten Screenshot des neuen Features auf Twitter:

#Instagram is working on the "undo" option for the story editor 👀 pic.twitter.com/Qv5IR7kk7X

Damit keine Verwirrung aufkommt: Instagram hat bereits für das Brush Tool eine Undo-Funktion in den Stories. Mit dem jetzt entdeckten Feature können Nutzer:innen allerdings sämtliche Bearbeitungen rückgängig machen. Paluzzi erklärt:

This button is new and is used to undo any action done, not just that of the brush.