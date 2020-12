Ende Oktober entschied Instagram, den „Recent“ Tab bei der Hashtag-Suche zu entfernen, um die Ausbreitung von viralem Content, welcher die US-Wahlen betrifft, einzuschränken. Die Sperre betraf nur die Vereinigten Staaten. Nun, mehr als einen Monat nach der Präsidentschaftswahl, führt die Plattform den Tab wieder ein, wie Instagram auf Twitter ankündigte.

The Recent tab is now available again on hashtag pages in the U.S. We know many of you missed this feature, and we appreciate your patience as we continue working to make hashtags safer for everyone.