Die neue Funktion in den Instagram DMs bietet vor allem Creatorn eine hilfreiche Unterstützung in der Sortierung und Priorisierung von Nachrichten in der App.

Adam Mosseri, CEO von Instagram, verkündete in einem kürzlich veröffentlichten Reel ein Update, das speziell darauf abzielt, die Kommunikation über DMs für Creator und Nutzer:innen zu verbessern. Das Update ist vor allem auf die Bedürfnisse von Creatorn zugeschnitten, die Instagram als zentrales Element für Geschäftskommunikation und Kooperationen nutzen.

Ein neuer Filter soll in den DMs dafür sorgen, dass Creator nun nach Nachrichten von Personen, denen auch sie folgen, filtern können. Der neue Filter ermöglicht es Nutzer:innen sicherzustellen, dass wichtige Nachrichten nicht in der Flut von DMs untergehen. Diese Funktion kann sehr hilfreich sein für viele Creator, die regelmäßig mit Marken und Followern interagieren.

Schutz vor unerwünschten Inhalten

Mosseri betonte in seinem Reel auch die Bedeutung von bereits vorhandenen Sicherheitsfunktionen, mit denen Instagram das DM-Erlebnis der User verbessert. Die Hidden-Words-Funktion, die bereits für Creator voreingestellt ist, spielt dabei eine große Rolle. Sie filtert aggressive und beleidigende Nachrichten heraus und schützt so die Creator. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, diese Funktion individuell zu konfigurieren, indem sie in den Einstellungen spezifische Wörter, Phrasen und Emojis festlegen, die sie in Kommentaren unter ihren Beiträgen oder in Direktnachrichten nicht angezeigt bekommen möchten. Eine weitere bereits vorhandene Funktion ist der Kindness Reminder. Beim Verfassen einer Nachricht an einen User, der einem nicht zurückfolgt, erscheinen Reminder, die Nutzer:innen dazu ermutigen sollen, positive und freundliche Nachrichten zu senden.

Auch die Nachrichtenanfragefunktion ist für Mosseri eine wichtige Funktion in den DMs. Seit August 2023 können User Creatorn und Nutzer:innen, die einem nicht zurückfolgen, nur noch eine Einladung mit einer Textnachricht senden können. Dies bedeutet, dass unerwünschte Fotos, Videos oder Sprachnachrichten von Personen, die man nicht kennt, gar nicht zugestellt werden können.

Instagram hat in der Vergangenheit viel Wert darauf gelegt, neue Funktionen einzuführen, die sich Instagram-Nutzer:innen wünschen. In diesem Zusammenhang hat Adam Mosseri in seinem aktuellen Reel die Community dazu ermutigt, Vorschläge für zukünftige Funktionen in die Kommentare zu schreiben.

