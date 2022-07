Die Social App setzt weiterhin auf das beliebte Kurzvideoformat und ermöglicht es Brands und Creatorn nun, Reels über eine neue integrierte „Boost“-Werbeoption zu pushen. Das Meta-Unternehmen liefert zudem ein Statement und erklärt hier:

Reels is our fastest-growing format and an important part of Instagram, as more people watch Reels to be entertained, go deeper with their interests or discover new businesses. Today, we’re announcing that businesses can now boost their reels to turn them into ads for the opportunity to reach new audiences and drive more engagement.