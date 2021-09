Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, was bei Instagram momentan und künftig angesagt ist, sollte sich das digitale Insider-Magazin der Plattform zur Brust nehmen. Denn die App klärt in regelmäßigen Abständen über die neusten Trends in der Community auf. Hierfür analysiert Instagram den Content hinsichtlich des Engagements. Darauf basierend gibt der Social-Konzern Tipps, wie Marken und Creator ihre Interaktionsrate verbessern können. Instagram erklärt zur neuesten Ausgabe:

This year’s fall trends reflect the past 18 months with an increased respect for nature and art, self-identity and pageantry. A year of long walks and hikes can be seen in the evolving Gorpcore aesthetic. The added appreciation for all things simply joyful (a trend we’re calling ‚C’Mon Get Happy‘) is reflected in the bright colors and bold patterns in everything from tops to nails to dishware. And, with the arrival of fashion month—kicked off by the Met Gala on September 13—the vitality of design as a tool of expression will be fully on display.