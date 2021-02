Instagram führt eine Art Papierkorb ein, in dem gelöschter Content 30 Tage aufbewahrt werden, ehe er endgültig gelöscht wird. Bisher konnten User auf gelöschte Inhalte nicht mehr zugreifen. Wie Instagram bekanntgibt, waren ungewollt gelöschte Inhalte besonders ein Problem, wenn Hacker Zugriff auf Konten hatten. Mit dem neuen Recently Deleted Feature gibt Instagram den Nutzer:innen nun ein Zeitfenster, in dem sie diesen Content wiederherstellen können.

Zunächst scheint es so, als würde Instagram das Problem hier von der falschen Seite angehen. Usern die Möglichkeit zu bieten, auf den Content zuzugreifen, den Hacker zuvor gelöscht haben, greift das Problem der gehackten Accounts nicht ganz bei der Wurzel. Doch auch im Kampf gegen diejenigen, die sich unerlaubten Zugriff auf Accounts verschaffen, stellt die Social App neue Maßnahmen vor. So erklärt das Unternehmen auf dem offiziellen Blog:

We know hackers sometimes delete content when they gain access to an account, and until now people had no way of easily getting their photos and videos back. Starting today, we will ask people to first verify that they are the rightful account holders when permanently deleting or restoring content from Recently Deleted.