#Instagram is working on "Plan an event" 👀 pic.twitter.com/oszhpjYKtr

Diese Funktion reiht sich neben Optionen wie dem Erstellen von Reels, Beiträgen, Stories, Spendenaktionen etc. ein. Sie könnte sich als hilfreich für diverse Nutzer:innen erweisen. Creator könnten damit beispielsweise Events einplanen, die den Launch neuer Songs oder Produkte aus ihrer Linie feiern. Und sie könnten die Follower unmittelbar darüber in Kenntnis setzen. Auch für Unternehmen und Marken bietet sich die Eventplanung via Instagram an, um die Follower an Neuheiten, Jubiläen, Produkt-Drops und dergleichen teilhaben zu lassen.

Für viele Organisationen könnte die Funktion zudem nützlich sein, um Charity Events zu promoten. So hat auch die Twitter-Nutzerin Alice Rath, die als Paid Media Specialist Consultant for Charities mit Save the Children und dem World Food Programme zusammenarbeitet, auf Twitter zum Feature-Test kommentiert: „I really need this feature.“

Würdest du die Funktion zur Eventplanung auf Instagram nutzen? Für welchen Zweck könnte sie deiner Meinung nach nützlich sein? Schreibe es gern in die Kommentare.