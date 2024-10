Neben der Anzahl an Nachrichten, die der jeweilige Chat bereits zählt, wird auch der User-Name der Person, die den Chatbot kreiert hat, angezeigt. Unklar ist, inwieweit Instagram die Qualität der jeweiligen Chats überprüft und welche Richtlinien es bei der Erstellung gibt. Insbesondere bei KI-Chats zu sensiblen Themen wie psychischer Gesundheit besteht das Risiko, gefährliche Fehlinformationen zu erhalten. Und ähnlich wie bei KI-generierten Bildern werfen auch die AI Chats Fragen zum Urheber:innenrecht auf. Noch problematischer wird es, wenn die Persönlichkeit einer berühmten Person als Basis für einen Chatbot genutzt wird.

Die Integration der AI-Charaktere wurde bereits im Juli 2024 von Plattformchef Adam Mosseri angekündigt. Erstellen können diese alle User, die gerne KI-Avatare basierend auf ihren Interessen hervorbringen möchten. Darüber hinaus können Creator mit der Funktion Creator AIs eine KI-Erweiterung ihrer Selbst kreieren, die beispielsweise mit Followern in den DMs kommunizieren kann.

© Meta via Canva

Wann kommen die AI-Charaktere nach Deutschland?

Trotz einiger Unklarheiten bezüglich der rechtmäßigen Erstellung und Nutzung bieten die neuen AI Chats viel Potenzial, den Usern auf Instagram neue Möglichkeiten zu bieten – und so letztendlich die Nutzungsdauer zu erhöhen. Schließlich können die Chats, statt eine Person zu imitieren, auch einen konkreten Zweck erfüllen. Ein Beispiel hierfür ist der im Screenshot abgebildete Image Generator, der direkt im Chat Bilder aus Prompts generieren kann.

Wann auch die User in Deutschland die auf der Meta AI basierende Funktion nutzen können, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Denn obwohl die Meta AI im Juni 2024 nach Deutschland kommen sollte und mittlerweile auch auf Deutsch verfügbar ist, hat Meta den Start vorerst auf Eis gelegt. Der Grund dafür ist, dass der Konzern aufgrund von Beschwerden durch Datenschutzgruppen das Opt-out-Verfahren bezüglich der Datenweitergabe für das KI-Training stoppte und als Konsequenz die Meta AI – ohne ausreichend User-Daten nur schwer zu optimieren, so Meta – noch nicht in Europa launchen wird.

Von automatischer Übersetzung für Reels über kontroverse KI-Bilder im Feed bis hin zu News für Unternehmen auf WhatsApp: Im Artikel stellen wir dir alle Neuerungen für Meta AI vor, die der Konzern auf der diesjährigen Meta Connect angekündigt hat.