Auf einmal postet der Lieblings-Influencer keinen Content mehr: Ein viraler Stunt des Reiseunternehmens DERTOUR hat auf Social Media für Furore und letztlich einen Marketing-Erfolg gesorgt.

Um im Influencer-Marketing-Geschäft als Brand herauszustechen, bedarf es Originalität – und die hat das Reiseunternehmen DERTOUR gemeinsam mit WeCreate im Rahmen eines ungewöhnlichen Stunts bewiesen. Zahlreiche normalerweise sehr aktive Influencer wurden für eine Woche in den Urlaub geschickt, inklusive der Anweisung, diesen offline zu genießen. Deren Follower konnten in dieser Zeit also weder TikToks noch Instagram Stories oder YouTube-Videos ihrer favorisierten Creator verfolgen. Mittlerweile wurde die Aktion ausgewertet: Eine Umfrage mit 1.500 Personen ergab, dass die Brand Awareness ebenso wie die Kaufbereitschaft innerhalb der Communities rapide zunahm.

Gerüchteküche brodelt: Wo sind sie hin?!

Zu den an der Aktion beteiligten Influencern gehörten unter anderem TikTok-Größen Dani Klieber und Yana Clare sowie die Influencer Gerda Lewis, Anna Maria Damm und Jonas Ems. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Follower auf das plötzliche Verschwinden der sonst so aktiven Creator aufmerksam. Dies löste zahlreiche Gerüchte, Kommentare zu älteren Inhalten und User Generated Content aus. Nach einer Woche folgte die Auflösung über den von DERTOUR organisierten Offline-Urlaub.