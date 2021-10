Hast du schon ein Kostüm, passende Dekoration und Süßigkeiten für Halloween besorgt? Dann vergiss in den Vorbereitungen nicht, auch deinen Social-Kanälen den Spooky-Faktor zu verpassen. Unsere Tipps sind schnell umgesetzt und boosten das Engagement deiner Follower.

Halloween steht vor der Tür, doch es ist noch nicht zu spät, deine Social-Kanäle an das schaurige Fest anzupassen. Das Team von Giraffe Social Media hat in einer Infografik hilfreiche Tipps zusammengefasst, wie du noch rechtzeitig vor dem 31. Oktober etwas Halloween-Stimmung verbreitest. Hierfür brauchst du keine ausgefallene Strategie, ein paar kleine Kniffe reichen, um deine Follower in Stimmung zu bringen.

Mit Content, der auf aktuelle Ereignisse eingeht und die Stimmung der Follower reflektiert, kannst du das Engagement und so auch deine Markenbekanntschaft steigern. Halloween ist einer der größten Feiertage des Jahres, mit prognostizierten Ausgaben von zehn Milliarden US-Dollar nur in den USA. Bereite schon jetzt dich und deine Social-Kanäle vor. Happy Halloween!