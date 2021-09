Enge Bindungen zu potentiellen Kund:innen aufzubauen, steht auf der To-Do-Liste der meisten Unternehmen ganz oben. Facebook launcht nun neue Funktionen, um diesen Punkt einfacher abzuhaken.

Facebook ergänzt weitere Optionen für Businesses, ihre Kund:innen zu erreichen, von ihnen entdeckt zu werden und die Interaktionen besser zu organisieren. Zudem werden Unternehmen dazu ermutigt, mehr Video Content zu erstellen.

Welcher Messenger ist der passende? Facebook entscheidet

Viele Unternehmen kaufen Ads, die die Interessierten bei einem Klick zu einem Chat mit dem Unternehmen führen. Dort können die User mehr erfahren und direkt Produkte erwerben. Nun erhält diese Ad ein praktisches Update. Denn bisher musste in der Ad-Erstellung die Entscheidung getroffen werden, auf welchen Messaging-Kanal sie die User leiten möchten. Nun launcht Facebook eine Ad-Option, die Businesses diese Entscheidung abnimmt. Bei dieser wird Facebook automatisch erkennen, welchen Messenger der individuelle User am liebsten nutzt und ihn oder sie dahin verweisen. Facebook erklärt:

Businesses can already buy ads that encourage people to message them, whether in Messenger, Instagram Direct or WhatsApp. Now, businesses can choose all the messaging platforms where they’re available to chat, and we’ll default the chat app in your ad based on where a conversation is most likely to happen.

© Facebook

Nicht jedes Business profitiert von Messaging Ads oder hat die Kapazitäten, um auf alle eintrudelnden Nachrichten schnell zu antworten. Doch für alle, die bisher gute Erfahrungen damit gemacht haben oder sich dies zutrauen, dürfte die neue Ad-Option hilfreich sein.

Für alle, die sich zunächst auf einen oder zwei Messenger konzentrieren möchten, kommt ein weiteres Feature heraus. Business-Profile auf Instagram können sich in Zukunft dazu entscheiden, einen WhatsApp Button in ihr Profil zu integrieren. Über den Click-to-Chat Button haben Besucher:innen des Accounts direkt die Möglichkeit, das Business per WhatsApp zu kontaktieren. Für WhatsApp Business hat Facebook in letzter Zeit mehrere neue Features gelauncht. Unternehmen, die auf WhatsApp als Core-Kanal setzen, könnten demnach Instagram als visuelle Unterstützung nutzen, aber den Kontakt via WhatsApp herstellen und aufrechterhalten.

© Facebook

Integrierte Videoproduktion mit Vimeo

Auch für die Business Suite hält Facebook Neuerungen bereit. Das Unternehmen möchte die Videoproduktion fördern und integriert Vimeos Video-Creation-Tools.

Videoproduktion kann furchteinflößend wirken, vor allem, wenn sich kleine Businesses zum ersten Mal daran versuchen. Facebook erklärt die neue Lösung folgendermaßen:

When it comes to making videos, we know small businesses might see it as expensive, time-consuming and complicated. But with Vimeo Create, now integrated into Facebook Business Suite, businesses can easily build high-impact video ads, regardless of budget or experience, to reach new customers, engage audiences and make any brand stand out.

Das Video-Tool wird kostenpflichtig angeboten, dürfte für Businesses ohne großes Produktionsbudget jedoch die kostengünstigere Variante sein, sollte man seine Strategie um Videos erweitern wollen. Mit den neuen Features geht Facebook auf einige der Trends für die kommende Zeit ein. Videos (vor allem Kurzvideos) sind derzeit extrem erfolgreich und werden in 2022 vermutlich nur noch größer. Und die Möglichkeit für Unternehmen, persönlichere Bindungen mit ihren Kund:innen aufzubauen, ist besonders in und nach der Pandemie wichtig, um das Geschäft wieder anzukurbeln.