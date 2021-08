Früher wurden neue Filme im Kino gezeigt. Wer sich das nicht leisten wollte, musste auf die Ausstrahlung im Fernsehen oder die Veröffentlichung auf DVD warten. Mit dem Aufkommen von Streaming-Diensten wie Netflix änderte sich dies. Nicht zuletzt machte Scarlett Johansson Schlagzeilen, weil sie Disney verklagte, als ihr neuer Film nach dem Kinostart direkt online verfügbar war. Nun wirft sich auch Facebook in den Ring und gibt die erste Filmpremiere der Plattform bekannt.

Der Dokumentarfilm The Outsider wird am 19. August live auf Facebook gestreamt. User können für das Event Tickets kaufen. Für 3,99 US-Dollar (4,49 Euro) können sie die Filmpremiere der kontroversen Dokumentation verfolgen. Bei dem Publisher Axios wird erklärt, dass der Film in allen Ländern verfügbar sein wird, in denen es bereits Paid Online Events gibt:

The premiere can be viewed by any Facebook users in countries where Paid Online Events are available. Currently, they are available in more than 100 countries worldwide. Facebook will be providing some paid promotion to help market the event. The tech giant has committed to not taking a cut of any ticketed events or revenue from independent creators until 2023.