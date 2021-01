Die Social-Plattform informiert Seitenbetreiber:innen darüber, dass das Our Story Feature ab März 2021 abgeschafft wird.

Facebook benachrichtigt momentan alle Page Owner darüber, dass ab dem 28. Februar 2021 der Bereich Our Story von der Unternehmensseite verschwinden wird. Die Social-Plattform rät den Seitenbetreiber:innen in der Nachricht dazu, die Informationen zum eigenen Unternehmen unter dem Punkt „Zusätzliche Informationen“ einzutragen. Wo die Our-Story-Daten auf der Facebook Page zukünftig angezeigt werden, ist noch nicht bekannt. Branchen-Experten:innen vermuten allerdings, dass die zusätzlichen Informationen zu dem Unternehmen, das die Seite betreibt, weniger prominent für User angezeigt werden könnten als es momentan der Fall ist.

Bye-bye, Our Story: Plant Facebook ein neues Layout für die Pages?

Dass das Our Story Feature ab März 2021 verschwindet, erscheint vielen Seitenbetreiber:innen rätselhaft. Denn der 2017 eingeführte Bereich soll den Unternehmen die Möglichkeit bieten, den Usern einen Blick hinter die Kulissen des Businesses zu gewähren und diese so besser von der Marke überzeugen zu können. Our Story wird daher auf der Facebook Page bisher gut sichtbar unter dem Punkt „Info“ aufgeführt.

Screenshot der Facebook Page von OnlineMarketing.de

Dieser Bereich soll nun verschwinden, was unter Berücksichtigung der momentanen Situation fragwürdig erscheint. Denn viele Businesses müssen aufgrund der Coronapandemie geschlossen bleiben und versuchen vornehmlich über Facebook und Co., eine Bindung zu den Kund:innen aufzubauen beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Den Unternehmen gerade jetzt eine Möglichkeit zu nehmen, ihr Business auf der Plattform zu präsentieren, erscheint daher nicht zweckdienlich. Ein Grund für die Abschaffung des Our Story Features könnte sein, dass Facebook ein neues Pages Layout plant. Zu dieser Vermutung äußerte sich der Social-Media-Konzern allerdings noch nicht.