User können ab sofort besser selbst in die Hand nehmen, welche Inhalte sie auf Facebook sehen möchten. Dazu gehört die Möglichkeit, den Feed wieder chronologisch einzustellen.

Der Facebook Feed ist für viele User ein Mysterium. Seit es keinen chronologischen Feed mehr gibt, ist der Algorithmus dafür verantwortlich, was wem an welcher Stelle angezeigt wird. Doch das Social-Media-Unternehmen unternimmt nun einen Schritt, um Usern mehr Kontrolle über ihren eigenen News Feed zu geben.

Wer kann meinen Beitrag kommentieren?

Facebook kündigte zusätzliche Kontrollmechanismen an, mit denen die User auf ihren Feed Einfluss nehmen und besser nachvollziehen können, warum ihnen bestimmte Inhalte angezeigt werden. Außerdem sollen Nutzer:innen in Zukunft einfacher bestimmen können, wer ihre Beiträge kommentieren kann. Bei öffentlichen Beiträgen gibt es hierfür drei Möglichkeiten:

Öffentlich

Freunde

Profile und Seiten, die du markierst

So kann vor allem bei sensibleren Themen Hate-Kommentaren die Grundlage genommen werden. Schließlich könnten Fremde keinen Kommentar hinterlassen, wenn eine der letzten beiden Möglichkeiten ausgewählt ist. Die neue Funktion soll gewährleisten, sich in einem sicheren Umfeld austauschen zu können.

Priorisierung im News Feed

„Entscheide selbst, was du siehst“, verspricht Facebook im Blogpost zu dem Thema. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, aber mit zwei Kontrollmechanismen haben User zumindest mehr Einfluss darauf, was ihnen angezeigt wird. Seit Oktober können User Seiten oder Personen als Favoriten markieren. Deren Beiträge werden im News Feed bevorzugt oder sogar ausschließlich angezeigt. Das ist über ein neues Menü oben im News Feed möglich. Wer viel mit Favoriten interagiert, bekommt Zugriff und kann einen „Favoriten-Filter“ über den Feed legen und so nur noch Beiträge der ausgewählten Seiten und Personen sehen.

Das neue Menü bietet außerdem die vielgefragte Möglichkeit, von einem algorithmusbasierten News Feed zu einem chronologischen zu wechseln. In Kürze, so verspricht Facebook, können Android User in der Facebook App auf die Filterleiste zugreifen und ihren Feed nach neuesten Beiträgen sortieren. In den nächsten Wochen soll die Funktion auch für iOS User getestet werden.

Warum bekomme ich bestimmte Beiträge angezeigt?

Schon lange versucht Facebook zu erklären, warum Nutzer:innen gewisse Inhalte vorgeschlagen werden. Schließlich ist es ein heikles Thema, jemandem Content von Seiten und Personen vorzuschlagen, denen nie aktiv gefolgt wurde. Zunächst liefert Facebook folgende Erklärung:

Die Vorschläge basieren hauptsächlich auf Faktoren wie der Interaktion mit Beiträgen, das Interesse an ähnlichen Themen oder dem Standort.

Das heißt, wenn Personen mit einem Beitrag interagieren, die auch mit einem Beitrag oder einer Seite interagiert haben, der du folgst, wird dir dieser Beitrag vermutlich vorgeschlagen. Wenn du dich mit einem bestimmten Thema beschäftigst, werden dir weitere Beiträge zu dem Thema vorgeschlagen. Und je nachdem, wo du dich befindest, werden dir auch Beiträge vorgeschlagen, die Menschen in deiner Umgebung gefallen haben. Mit der Funktion „Warum wird mir dieser Post angezeigt?“ können User nachvollziehen, wie ein Beitrag in ihrem News Feed gelandet ist. Diese wird nun zusätzlich ausgeweitet, so dass User zukünftig auf einen Beitrag tippen können, um angezeigt zu bekommen, warum dieser im News Feed zu sehen ist.

Letztendlich möchte Facebook die User so lange wie möglich auf der eigenen Seite behalten. Daher ist es essentiell, ihnen interessante und vielleicht auch unerwartete Inhalte anzuzeigen. Nutzer:innen hier einen Einblick und eine gewisse Kontrolle zu bieten, kann nur dabei helfen, das Erlebnis auf der Seite zu verbessern.