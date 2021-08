Das Flirtportal des Social-Media-Konzerns bekommt ein neues Feature: Ab sofort können Liebessuchende nach einem Match miteinander sprechen.

Online Dating erlebte aufgrund der Coronapandemie in den vergangenen Monaten einen regelrechten Boom. Auch Facebook wollte mit dem plattformeigenen Dating Service durchstarten. Allerdings ist Facebook Dating bei Weitem noch nicht so erfolgreich wie andere Flirtportale. Damit sich das ändert, plant der Social-Konzern nun eine Reihe neuer Features für den Dating-Bereich. Als erstes soll für Facebook Dating nun eine Audio-Chat-Option ausgerollt werden, wie Alexandru Voica, Technology Communications Manager bei Facebook, verkündete. Voica erklärt, dass Nutzer:innen, die sich gegenseitig gemachted haben, ab sofort mit dem gewünschten Gegenüber per Audio Chat in Kontakt treten können. Hierfür müsste eine der beiden Person nur eine Einladung verschicken. Nimmt der andere User diese an, kann der Call starten.

Audio Dates: We’re adding the ability to start an audio chat with your match. Starting the call will send an invitation, and once they accept, they will join your call and you can get to know each other better. — Alexandru Voica 💀 (@alexvoica) August 10, 2021

Außerdem können Liebessuchende nun in zwei weiteren Bereichen von Facebook Dating nach passenden Partner:innen suchen. In der Sektion „Match Anywhere“ können die User potentielle Flirts in zwei weiteren Locations, die nicht ihrem eigenen Standort entsprechen, finden. Wer etwas risikobereiter ist, kann ab sofort auch das Lucky Pick Feature nutzen. Voica erklärt auf Twitter:

Lucky Pick: We’ve heard from people that the preferences they set aren’t always hard and fast, and to cut down on “the one that got away,” Facebook Dating’s new Lucky Pick feature enables daters to consider other compatible candidates who may be outside their typical preferences. — Alexandru Voica 💀 (@alexvoica) August 10, 2021

Audio Chats und Co.: Kann Facebook Dating die User User überzeugen?

Der Dating-Service von Facebook erfreut sich bei Nutzer:innen, die auf der Suche nach der großen Liebe, einem Flirt oder einfach nur neuen Bekanntschaften sind, noch nicht allzu großer Beliebtheit. Zum Launch des neuen Dating-Bereichs verkündete die Plattform zwar, dass Facebook Dating ein sicherer Ort für erste Annäherungen sein soll. Das heißt, die User müssten nicht fürchten, dass ihre Kontakte etwas von ihren Flirtambitionen mitbekommen, schreibt der Social-Konzern in einem Blogpost:

Facebook Dating won’t match you with friends, unless you choose to use Secret Crush and you both add each other to your list. All of your Dating activity will stay in Facebook Dating. It won’t be shared to the rest of Facebook.

Trotzdem stehen viele Nutzer:innen dem Feature skeptisch gegenüber. Nach dem Launch posteten viele User auf Twitter, dass sie das Dating-Angebot niemals nutzen würden.

I will die single before I try Facebook Dating pic.twitter.com/P5m2g0eYdv — Wriggy (@Wriggy) March 11, 2021

Diese Ablehnung bekommt der Social-Konzern auch in den Zahlen zu spüren. So sollen in New York gerade mal 276.000 Menschen den Flirt-Service nutzen. In Relation mit den Facebook-Nutzer:innenzahlen ist das sehr wenig. Ob die User-Zahlen für Facebook Dating dank neuer Audio Chats, der Lucky-Pick-Funktion oder dem Match Anywhere Feature steigen, bleibt abzuwarten.