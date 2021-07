Auf Facebook haben sich seit vielen Jahren Communities in Gruppen gebildet, die sich zu den verschiedensten Themen austauschen. Schon Ende 2020 waren über 1,8 Milliarden User in Gruppen aktiv. Dementsprechend arbeitet Facebook immer wieder an neuen Features, um User in Gruppen bei Laune zu halten und zu unterstützen. Zu den nun neu angekündigten Funktionen gehören Expert:innen-Badges, automatische Einladungen für neue Mitglieder und weitere Community-bildende Features.

Mit den Badges werden Gruppenmitglieder ausgezeichnet, die bewiesen haben, dass sie besonders viel Wissen zu dem Thema der Gruppe beitragen können. Darüber entscheiden die jeweiligen Admins. Facebook erklärt:

There are more than 70 million admins and moderators running active Facebook groups around the world. Many of these groups are home to subject matter experts who love to share their knowledge – from fitness trainers to highly skilled crafters. Now, it’s easier than ever to help experts stand out in groups and offer ways for them to engage with their communities.