Du möchtest mit deinem Instagram Business Account endlich mehr Wachstum verzeichnen, eine höhere Reichweite erzielen und dein Community Management optimieren? Jetzt gibt es personalisierte Tipps vom Bot.

Unternehmen auf Instagram haben es nicht immer leicht – um aus der Masse herauszustechen, qualitativ hochwertige Inhalte zu veröffentlichen und zudem Fragen und Anliegen der Community zeitnah zu bearbeiten, bedarf es Mühe, Engagement und Zeit. Einige kürzlich gelaunchte Features, darunter sekundengenaue Einblicke in das User-Verhalten und die Option, bis zu drei Personen ohne Passwort zu deinem Account einzuladen, eröffnen Unternehmen neue Möglichkeiten, sich erfolgreich und unkompliziert auf Instagram zu positionieren.

© Jonah Manzano via Canva

Nun setzt Instagram ein weiteres Mittel ein, um Businesses bei der Optimierung ihrer Präsenz auf der Plattform zu unterstützen: Über den Instagram for Business Account in den DMs können Unternehmen mit einem hilfreichen Bot interagieren. Dies geht aus Screenshots hervor, die der Social-Media-Experte Ahmed Ghanem auf Threads geteilt hat. Dort heißt es, der automatisierte Bot könne Strategien zur effizienten Nutzung der Plattform für dein Unternehmen vorschlagen – und dir so dabei helfen, deine Business-Ziele zu erreichen.