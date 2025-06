😂 war gestern – heute lacht man mit 🪑 und sagt: „It’s so funny, I’m chairing.“ Auf TikTok ersetzt Gen Z vertraute Emojis gezielt durch skurrile Alternativen. Nicht aus Versehen, sondern mit System. So entsteht eine neue Symbolsprache zwischen Ironie, digitaler Zugehörigkeit und Mainstream-Protest.

💔Gebrochene Herzen waren gestern – heute kommentieren TikTok-Nutzer:innen traurige Inhalte mit 🥀Verwelkten Blumen. Und wer lacht, reagiert nicht mehr mit 😂 (Vor-Lachen-Weinen-Emoji), sondern mit dem🪑Stuhl oder sogar der🚡Seilbahn. Die Emojis wirken auf Außenstehende beliebig oder fehlplatziert – sind aber bewusst gewählt. Es geht um Zugehörigkeit, Ironie und kreative Abgrenzung – so beschreibt es Emojipedia, ein Online-Nachschlagewerk für die Bedeutung, Geschichte und Verwendung von Emojis. Der Blog analysiert, wie sich Symbole im digitalen Alltag verändern – und sieht in der bewussten Zweckentfremdung durch Gen Z eine Art „Badge of Honor“: ein kulturelles Erkennungszeichen für Insider, das gleichzeitig spielerisch und strategisch funktioniert.

Digitale Codierung als Reaktion auf Dauerverfügbarkeit

Dass Gen Z besonders empfänglich für solche digitalen Insider Codes ist, lässt sich auch kritisch betrachten: Eine aktuelle YouGov-Studie in Kooperation mit der Hochschule Macromedia zeigt, dass junge Nutzer:innen in Deutschland überdurchschnittlich häufig von Social-Media-Sucht betroffen sind. In dieser dauervernetzten Umgebung entstehen kreative Formen der Selbstverortung – doch oft auch aus dem Druck heraus, sichtbar, anschlussfähig und „on trend“ zu bleiben.

© Karolina Grabowska via Canva

Die Umdeutung gängiger Emojis wie 💔 oder 😂 in 🥀 oder 🪑 erfüllt gleich mehrere Funktionen: Sie dient der Distinktion gegenüber älteren Generationen und Marken, dem Aufbau von Gemeinschaft und als ironisches Kommentar zur eigenen digitalen Realität.

Der Social-Media-Experte Matt Navarra bezeichnet dieses Verhalten als „postironic twist“ – also eine Mischung aus Scherz, Subversion und kultureller Codierung. Der Emojitausch sei demnach teils spielerischer Streich, teils bewusst gesetzter Gegenentwurf zur üblichen Online-Kommunikation.