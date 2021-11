TikTok hat ein neues Voice Feature. Doch dieses zensiert Worte wie "gay", "queer" oder "lesbian". Ein Umstand, der die Community alles andere als begeistert.

In Zusammenarbeit mit Disney hat TikTok ein neues Voice Feature herausgebracht. Dieses ermöglicht es Usern, Text in den bekannten Stimmen von Disney-Charakteren wie C-3PO, Stitch oder Rocket Raccoon vorlesen zu lassen. Einige der Charaktere müssen zunächst freigeschaltet werden, weswegen sie noch nicht von vielen Usern ausprobiert wurden. Doch die Stimme von Rocket ist frei verfügbar. TikTok User, die diese für ihre Videos nutzen wollten, stellten jedoch schnell fest, dass Rocket nicht alle Wörter vorliest. Begriffe wie „gay“ oder „lesbian“ ließ die Stimme einfach aus.

„I am …“ – TikToks Disney Voice Feature lässt einige Wörter unausgesprochen

Nachdem einige TikToker darauf aufmerksam machten, passte TikTok das Feature an. Nun lesen die Stimmen auch die vorher zensierten Wörter vor. Bei den bereits veröffentlichten Videos wurde die Stimme jedoch nicht angepasst.

Während verständlich ist, dass Disney und auch TikTok Schimpfwörter zensieren, bleibt unklar, wie Adjektive, die die Sexualität von queeren Personen beschreiben, in diesen Filter gelangt sind. Denn auch wenn die Zensierung schnell behoben wurde, ist höchst fraglich, wie es überhaupt dazu kam. Leider hat Disney in Vergangenheit häufiger Schlagzeilen damit gemacht, dass die Darstellung von LGBTQ+-Charakteren nicht unbedingt korrekt ablief. Während queere Personen kaum in Disney-Filmen vorkommen, sind sie wenn dann nur angedeutet oder die Bösewichte der Geschichte.

Und auch TikTok fiel bereits negativ auf, als die Plattform die Reichweite von Usern, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, mollig sind oder Falten haben, einschränkte. Auch die Videos von Menschen mit Behinderung oder aus der Queer Community wurden bereits verborgen. TikTok hat sich bisher noch nicht mit einem Kommentar zu den Videos geäußert.