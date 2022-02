Heutzutage gibt es fast für jedes Wort ein passendes Emoji. Um welche Emojis Apple seine Sammlung in der neuen iOS-Version ergänzt, erfährst du hier.

Vergangene Woche ist die neue iOS 15.4. Beta Version gelauncht worden. Mit dabei sind 37 brandneue Emojis. Wir zeigen dir, welche Emojis, von denen du vielleicht gar nicht wusstest, dass du sie brauchst, mit an Bord sind.

Mit den neuen Emojis möchte Apple einen Bedarf decken. Während der Troll – symbolisch für Internettrolle – und die beliebte Geste der zu einem Herz geformten Händen noch selbsterklärend sind, kommt bei einigen Neukreationen die Frage auf, was der Anlass dafür sein könnte. Offensichtlich zielen das Händeschütteln in verschiedenen Hautfarben und der schwangere Mann, beziehungsweise die Person mit Babybauch darauf ab, den aktuellen Bestand ergänzen und diverser machen. Auch das Personalausweis-Emoji ist eine Hommage an aktuelle Einlassbedingungen – und kürzt die Frage, ob das Gegenüber seinen Ausweis dabei hat, auf einen Character ab. Aufgrund welcher Marktlücke allerdings Röntgenbilder- und Kidneybohnen-Emojis entstanden sind, bleibt fraglich. Jedenfalls freuen wir in der Redaktion uns besonders auf das schmelzende Gesicht und die Diskokugel. Letztere ist perfekt um die freitägliche Feierabendstimmung einzuleiten.

Emoji-Alphabet

Falls es dir schwerfällt, alle zu benennen, sind hier nochmal von links nach rechts beginnend von oben alle neuen Character benannt.

Schmelzendes Gesicht

Gesicht mit offenen Augen und Hand über dem Mund

Luscherndes Gesicht

Salutierende Gesichtshälfte

Umriss eines Gesichts

Gesicht mit diagonalem Mund

Gesicht mit Freudentränen

Flache Hand nach rechts

Flache Hand nach links

Hand mit Handfläche nach unten zeigend

Hand mit Handfläche nach oben zeigend

Daumen und Zeigefinger überkreuzt

Finger zu einem hin zeigend

Zwei Hände zu einem Herz geformt

Auf die Lippe beißen

Person mit Krone

Schwangerer Mann

Schwangere Person

Troll

Korallen

Lotusblume

Leeres Vogelnest

Vogelnest mit drei Eiern

Kidneybohnen

Flüssigkeit aus Glas ausschütten

Mason Jar

Spielplatzrutsche

Rad

Befestigter Rettungsring

Hamsa

Diskokugel

Leere Batterie

Krücke

Röntgenaufnahme des Brustkorbs

Seifenblasen

Ausweis

Gefettetes Gleichzeichen

Händeschütteln von verschiedenfarbigen Händen

Die Stars auf dem Keyboard

Einige der neuen Emojis haben Star-Potential. Zum Vergleich sind hier die Trend Emojis aus vergangenen Jahren. Kommen dir alle bekannt vor? Schreib uns gerne in die Kommentare, welches Emoji das Star-Potential auf deinem Keyboard hat.

Vergleich der beliebtesten Emojis 2021 und 2019, © Unicode Consortium