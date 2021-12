Das Tears of Joy Emoji? Oder doch das Stück Pizza? Welche Emojis landen 2021 in der Top 10 der am meisten verschickten Bildchen? Wir zeigen es dir in unserem Artikel.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und eine Untersuchung von Unicode Consortium zeigt nun, welche Emojis 2021 am beliebtesten bei den Usern waren. Ganze 92 Prozent der Online-Nutzer:innen verwenden die kleinen Bildchen in ihrer Kommunikation. Unicode Consortium schreibt:

92% of the world’s online population use emoji — but which emoji are we using? Well, it appears that reports of Tears of Joy’s death are greatly exaggerated 😂.

Und verrät damit gleichzeitig die Nummer eins der zehn beliebtesten Emojis 2021. Die gesamte Top 10 sieht wie folgt aus:

Die beliebtesten Emojis 2021, © OnlineMarketing.de/ Quelle: Unicode Consortium

Die beliebtesten Emojis 2021: Keine große Veränderung in den vergangenen Jahren

Vergleicht man die Top 10 aus diesem Jahr mit den populärsten Emojis aus 2019, fällt auf, dass es im Ranking keine allzu großen Veränderungen gibt:

Vergleich der beliebtesten Emojis 2021 und 2019, © Unicode Consortium

Allerdings haben einige Emojis, die in diesem Jahr nicht unter den zehn populärsten Emojis gelandet sind, eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. So ist das erst 2018 eingeführte Pleading Face Emoji (🥺) 2021 von Platz 158 auf Platz 14 vorgerückt. Natürlich spiegelt sich auch die Coronapandemie in den alltäglichen Online-Gesprächen wider. Allerdings nicht so stark wie erwartet. Unicode Consortium erklärt:

Despite health-related emoji being used more often, only 🥵 and 🥴 managed to enter the Top 100 in 2021. 😷 moved up from 186 to 156 while 🦠 only just made it into the Top 500.

Was ist dein Lieblings-Emoji?

Welches Emoji verschickst du am liebsten? Und welchen magst du gar nicht? Schreib es uns in die Kommentare.