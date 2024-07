Wir selbst konnten das Feature noch nicht nutzen. Doch ein umfassender Roll-out der Funktion, die sich womöglich noch im Test befindet, ist vorstellbar. Immerhin möchte TikTok viel dafür tun, um die Watchtime der User zu erhöhen. Beim Scrollen im For You Feed wird demThumbnail möglicherweise weniger Gewicht beigemessen; doch in anderen Bereichen, allen voran der Suche, kann ein gut gewähltes Vorschaubild zum Anschauen animieren.

Wie wichtig die Thumbnails sind, lässt sich auch daran ablesen, dass TikToks Konkurrenz YouTube kürzlich einen A/B/C-Test für Thumbnails eingeführt hat.