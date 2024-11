Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Schon seit Längerem können Creator auf YouTube Kooperationsanfragen von Advertisern erhalten, deren Annahme es letzteren ermöglicht, die organische Performance der Videos eines Channels in Google Ads einzusehen. Die Brands erhalten im Rahmen der Kooperation die Erlaubnis, den Content des Creators in ihren Google Ads-Kampagnen zu verwenden. Jetzt ermöglicht YouTube es umgekehrt auch Creatorn, Brands Kooperationsanfragen zu senden.

Kooperationsanfrage von Creator an Brand auf YouTube, © YouTube

Einen Haken gibt es allerdings: Wer von der neuen Option Gebrauch machen will, muss zwei Voraussetzungen erfüllen. So können nur Creator Kooperationsanfragen an Brands senden, die am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen und zudem über mindestens 4.000 Abonnent:innen verfügen.

Für Marken lohnt sich die Vernetzung mit Creatorn allemal. Letztere erhalten für die Brand-Kooperationen allerdings keine direkte Vergütung. Eine Nutzung der Option könnte für Creator dennoch profitabel sein, da sie so wertvolle Connections aufbauen, die den Grundstein für eine bezahlte Zusammenarbeit legen können.

Weitere Updates: Data Story und Kommentarfilter

Im Video des Creator Insider Channels verkündet YouTube neben dem Update für Brand-Kooperationen zwei weitere Updates für Creator. Zum einen können diese die wichtigsten Insights zu Views, Likes und Kommentaren künftig auch im übersichtlichen Story-Format einsehen.

Data Story im YouTube Studio, © YouTube

Zum anderen gibt es eine Neuerung für den Kommentare-Tab im YouTube Studio, welcher seit Kurzem unter dem Namen Community läuft. Erste Creator können jetzt alle Kommentare, die sie videoübergreifend erhalten haben, nicht mehr nur nach Datum, sondern auch nach Relevanz ordnen. Als besonders relevant werden beispielsweise Fragen von Zuschauer:innen eingestuft.

Neuer Filter für YouTube-Kommentare, © YouTube

Die neuen Funktionen bieten Creatorn mehr Kontrolle über ihre Plattformpräsenz und wertvolle Einblicke in die Performance ihrer Videos. Welche weiteren Features YouTube im Rahmen des letzten großen Creator Updates herausgebracht hat, erfährst du im unten verlinkten Artikel.